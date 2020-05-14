2020-05-14T09:23:00+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде директор мебельной фирмы похитила у своих клиентов почти 4 миллиона рублей

Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде осудят директора фирмы по изготовлению мебели. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 41-летняя женщина похитила у своих клиентов почти четыре миллиона рублей.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемая с февраля 2018 года по май 2019 года, являясь индивидуальным предпринимателем и гендиректором компании, предлагала жителям Канавинского, Советского и Приокского районов услуги по продаже и доставки кухонной мебели. Она брала деньги, а работу не выполняла.

За этот период женщина присвоила себе почти четыре миллиона, которые заплатили ей заказчики. Уголовное дело расследовалось по двум статьям УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину» и «Присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Обвинительное заключение уже утверждено прокурором, и в ближайшее время женщина предстанет перед судом. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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