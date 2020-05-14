Советы нижегородцам: Как сохранить зрение в условиях самоизоляции

14 Май 2020 2020-05-14T08:12:44+03:00

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Несмотря на то, что с 12 мая многие граждане вышли на работу, все ещё есть те, кто вынужден оставаться дома, находясь на дистанционной работе или обучении. Как правило, их умственная деятельность увеличивается в разы, от этих повышенных нагрузок страдает весь организм. И, в первую очередь, это наши глаза.

Сейчас очень сложно найти человека, который не имел бы компьютера или смартфона. В век современных технологий эти гаджеты являются главными источниками информации. Мы пользуемся их возможностями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и от этого идёт колоссальная нагрузка на наше здоровье. Не только работу, но и отдых мы проводим с помощью технологий – смотрим фильмы или читаем электронные книги.

Чтобы в будущем сохранить этот незаменимый орган чувств, нужно постоянно поддерживать его в здоровом состоянии. В этом вам поможет соблюдение следующих рекомендаций, данных специалистами центра медицинской профилактики.

1. Периодически давайте вашим глазам отдохнуть. Чрезмерные нагрузки на орган провоцируют преждевременное снижение зрения, поэтому необходимы перерывы в деятельности.

2. Соблюдайте дистанцию при работе с компьютером – не менее 50 см от монитора.

3. Проводите гимнастику для глаз. Существует большое количество различных и простых в выполнении упражнений.

4. Регулярно посещайте офтальмолога. Рекомендуемая периодичность – 2 раза в год.

5. Употребляйте продукты, богатые витамином А, кальцием, магнием, цинком и железом.

6. Используйте глазные капли. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед их применением.

7. Соблюдайте гигиену глаз – не прикасайтесь к ним грязными руками, перед сном не забывайте удалять с глаз весь макияж.

Данные рекомендации помогут вам сохранить ваше зрение в условиях продолжительных и интенсивных нагрузок.

Берегите ваши глаза и будьте здоровы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU