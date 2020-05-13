2020-05-13T18:15:23+03:00
Общество

Стало известно, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса

«Комсомолка» узнала ответы на самые главные вопросы по итоговым экзаменам в 2020 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министерство просвещения РФ снова объявило о переносе сроков выпускных экзаменов в школах в 2020 году. Напомним, ранее их старт уже перенесли на 8 июня. Но теперь становится понятно, что эпидемическая ситуация пока не благоприятствует проведению итоговых испытаний, сообщает kp.ru.

- Когда пройдут ЕГЭ?

- Точная дата пока не сообщается. Причем сдавать ЕГЭ в этом году будут лишь те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы.

- А как получат аттестаты те, кто решит отказаться от ЕГЭ?

- Им выставят баллы на основе годовых оценок.

- Что будет с девятиклассниками?

- Им полностью отменяют экзамены, а оценки также выставят на основе годовых отметок.

- ОГЭ – это как тренировка перед ЕГЭ. Не смогут ли девятиклассники «потренироваться» в следующем году, раз в этом не получается?

- Нет, ОГЭ – это все-таки не тренировка единого госэкзамена. Так что десятиклассники не будут сдавать этот экзамен. Но в начале учебного года, как и остальные ученики, напишут Всероссийские проверочные работы, чтобы учителя могли оценить пробелы в знаниях и скорректировать программы.

- Что если ребенок сейчас откажется от ЕГЭ, а в следующем году захочет поступить в вуз?

- Он всегда сможет сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года.

- Можно ли поменять предметы по выбору, раз увеличилось время на подготовку?

- Нет, менять выбранные предметы уже поздно.

- Изменится ли что-то для медалистов?

- Да, аттестат с отличием смогут получить лишь те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на отлично оба полугодия.

- Какие изменения ожидают приемную кампанию?

- Детальные решения появятся в ближайшее время. Важно, что учебный год должен все-таки начаться в сентябре. Кроме того, вузам рекомендуют сохранить на следующий год ту же стоимость обучения, что была в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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