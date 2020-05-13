2020-05-13T16:44:21+03:00
Общество

Владислав Атмахов: «Важно, что правительство окажет реальную помощь населению»

Депутат отметил, что необходимо проконтролировать распределение денег на местах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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- Важно, что правительство начнет оказывать реальную помощь населению, - заявил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов. – Теперь нуждающиеся семьи с детьми смогут получить около 33 тысяч рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода, в два раза повышается размер пособия по уходу за ребенком, семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей, а также будут установлены выплаты в 5000 на три месяца всем, у кого есть дети до 3 лет. Несомненно, ЛДПР поддерживает эти инициативы.

По словам депутата, теперь важно проконтролировать, чтобы выделенные средства были правильно распределены чиновниками на местах и деньги дошли до населения в короткий срок.

- Мы должны понимать, что в Нижегородской области по-прежнему остается высокая угроза заражения COVID-19. Подчеркну, что мы разделяем подход губернатора о плавном выходе из режима самоизоляции. Сейчас, как никогда, нужно следить за показателями заболеваемости и действовать грамотно, - подчеркнул Владислав Атмахов.

В заключение нижегородский парламентарий добавил, что Владимир Жириновский ещё в январе настаивал на жесткой самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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