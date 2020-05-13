Мария Самоделкина: «Выплаты для соцработников – своевременное решение»

13 Май 2020 2020-05-13T15:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

- Введение специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений сейчас - очень правильное и своевременное решение, - заявила руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Мария Самоделкина подчеркнула, что сотрудники соцучреждений – это самоотверженные люди, которые проявляют огромную заботу о пожилых, больных, инвалидах и ветеранах.

- Не считаясь со временем, они по первому зову приходят к тем, кто просит о помощи, решают многие бытовые вопросы. Сейчас, когда их подопечные не выходят из дома из-за коронавируса, работы прибавилось. Особая нагрузка сегодня на тех, кто трудится в социально-реабилитационных центрах, - отметила Мария Самоделкина.

ИСТОЧНИК KP.RU