2020-05-13T14:40:08+03:00
Общество

Тренировка на самоизоляции: эффективные упражнения для подготовки к лету

Чтобы поддержать своё здоровье и обезопасить себя в этот непростой период, предлагаем вам несколько простых упражнений, которые легко можно провести в домашних условиях
Валерия ГРОМОВА
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Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции, в нашей стране продолжает оставаться режим карантина. Закрыты торговые центры, предприятия общественно питания. Запрещено проведение всех культурно-массовых мероприятий. Приостановили свою деятельность спортивные клубы и фитнес залы.

Близится лето, и многим хочется привести своё тело в порядок. Чтобы поддержать своё здоровье и обезопасить себя в этот непростой период, предлагаем вам несколько простых упражнений, которые легко можно провести в домашних условиях.

Скручивание корпуса.

- Ложимся на пол, сгибаем колени, поясницу и пятки плотно прижимаем к полу.

- Руки кладем за голову, локти разводим в стороны.

- Поднимаем корпус, отрывая от пола только плечи.

- При подъеме корпуса – выдыхаем, при возвращении в изначальную позицию – вдыхаем.

- Подбородок к себе не прижимаем, взгляд направлен на колени.

Подъём корпуса. Исходную позицию занимаем такую же, как и в предыдущем упражнении. Выдыхаем и поднимаем полностью корпус, в том числе и поясницу. При подъеме руками тянемся вперед, как бы помогая себе. Не прижимаем к груди подбородок. Возвращаемся на пол и вдыхаем.

Велосипед. Лёжа на полу, сцепляем руки за головой и разводим локти в стороны. Поясницу плотно прижимаем к полу. Выполняем поочередные скручивания, касаясь локтем колена противоположной ноги. Другая нога при этом должна оставаться на весу параллельно полу, не касаясь его. Выдыхаем при каждом новом скручивании.

Приседания. Большинство выполняет их неправильно, из-за чего не появляется видимого результата. Ставим ноги на ширине таза. Вдыхаем и приседаем не до конца, принимая такое положение, как будто вы присаживаетесь на стул. Колени не должны выходить за кончики пальцев на ногах. Вдыхая, возвращаемся в первоначальную позу.

Выпады. Опять ставим ноги на ширине таза. Вдыхаем и одной ногой отшагиваем назад. Толкаем таз вниз. Выдыхаем и возвращаемся в первоначальную позу. Поочередно выполняем упражнение на каждую ногу.

cmp.zdrav-nnov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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