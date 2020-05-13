2020-05-13T13:02:46+03:00
Спорт

Более миллиона человек посмотрели эфиры «Спорт Порт онлайн» в апреле

В мае организаторы запланировали очередные сюрпризы для пользователей
Юлия ИСАЕВА
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Более 1,1 миллиона человек посмотрели материалы «Спорт Порт онлайн» за апрель 2020 года. Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Нижегородской области, новые выпуски на май уже снимаются.

По словам организаторов проекта, за прошлый месяц нижегородцы прошли онлайн-программы по фитнесу, йоге и растяжке в рамках рубрики «Подзарядка», а также активно интересовались танцами. Спортсмены познакомили жителей с киберспортом, показали обзоры на самые интересные компьютерные игры.

Особое внимание было уделено общению с пользователями. Например, в инстаграм-шоу «Алло, Спорт Порт?» нижегородцы в прямом эфире задавали ведущему вопросы, участвовали в викторине и выигрывали подарки от партнеров. А каждое воскресенье выходили выпуски с новостями мира спорта.

В мае в «Спорт Порте онлайн» ожидается ряд нововведений: участники получат еще больше призов и возможностей для общения. Акцент будет сделан на полезные материалы в формате статей с лайфхаками, рекомендациями и полезными рецептами. Не обойдется и без известных персон в виртуальных гостях у проекта.

- «Спорт Порт» уже стал важным нижегородским брендом, и очень хорошо, что работа продолжается в режиме онлайн. А такое внушительное число просмотров, в свою очередь, говорит о большом интересе к проекту у нижегородцев, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Все о спорте пользователи могут узнать на сайте: www.sportportnn.ru и в социальных сетях проекта – ВКонтакте, Instagram, Facebook и TikTok. Рубрики обновляются ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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