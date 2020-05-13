2020-05-13T12:42:50+03:00
Политика

Елена Аржанова: «Предложенные меры поддержки положительно отразятся на экономике»

Валерия ГРОМОВА
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Депутат думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Елена Аржанова считает, что предложенный Президентом пакет простых, но очень эффективных мер поддержки будет востребован и положительно скажется как на экономической ситуации, так и на психологическом состоянии людей.

- Очень важно, что многие из них касаются семей с детьми. При этом людям не нужно будет тратить время на лишнюю бюрократию – сбор справок и документов, что особенно важно для тех, кто оказался в сложном финансовом положении, - сказала Елена Аржанова.

- Ряд озвученных мер коснулся и предпринимателей. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего бизнеса, особенно для отдельных отраслей, для небольших и средних компаний. Какие-то сферы, например, туризма или общепита, оказались буквально на грани выживания. К сожалению, не все работодатели смогли сохранить сотрудников и заработную плату на прежнем уровне в период самоизоляции. Но такие компании есть, и необходимо их поддержать, - подчеркнула она.

Елена Аржанова отметила, что озвученные меры поддержки предусматривают совершенно конкретные выплаты и льготы, способные стать спасательным кругом для граждан и бизнеса в период выхода из режима повышенной готовности.

- Только так сегодня можно не допустить социальной катастрофы. Для успешной реализации шагов, о которых сказал президент, необходима слаженная работа федеральных, региональных и муниципальных властей. С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны завершился, но борьба с пандемией продолжается. В какие сроки и как снимать ограничения, каждый регион будет решать самостоятельно – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Очевидно одно: выход из режима самоизоляции должен быть осторожным, последовательным и адекватным сложившейся ситуации, - добавила Елена Аржанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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