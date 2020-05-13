Елена Аржанова: «Предложенные меры поддержки положительно отразятся на экономике»
Депутат думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Елена Аржанова считает, что предложенный Президентом пакет простых, но очень эффективных мер поддержки будет востребован и положительно скажется как на экономической ситуации, так и на психологическом состоянии людей.
- Очень важно, что многие из них касаются семей с детьми. При этом людям не нужно будет тратить время на лишнюю бюрократию – сбор справок и документов, что особенно важно для тех, кто оказался в сложном финансовом положении, - сказала Елена Аржанова.
- Ряд озвученных мер коснулся и предпринимателей. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для всего бизнеса, особенно для отдельных отраслей, для небольших и средних компаний. Какие-то сферы, например, туризма или общепита, оказались буквально на грани выживания. К сожалению, не все работодатели смогли сохранить сотрудников и заработную плату на прежнем уровне в период самоизоляции. Но такие компании есть, и необходимо их поддержать, - подчеркнула она.
Елена Аржанова отметила, что озвученные меры поддержки предусматривают совершенно конкретные выплаты и льготы, способные стать спасательным кругом для граждан и бизнеса в период выхода из режима повышенной готовности.
- Только так сегодня можно не допустить социальной катастрофы. Для успешной реализации шагов, о которых сказал президент, необходима слаженная работа федеральных, региональных и муниципальных властей. С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны завершился, но борьба с пандемией продолжается. В какие сроки и как снимать ограничения, каждый регион будет решать самостоятельно – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Очевидно одно: выход из режима самоизоляции должен быть осторожным, последовательным и адекватным сложившейся ситуации, - добавила Елена Аржанова.
ИСТОЧНИК KP.RU