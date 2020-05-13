Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет Нижегородской области на 2020 год

13 Май 2020 2020-05-13T12:36:47+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в региональный бюджет на 2020 год. По его поручению, для поддержки безработных и бизнесменов будут отложены около 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

Также на 4,5 миллиарда рублей будет увеличено безвозмездное поступление средств из федерального бюджета: 1,7 миллиарда из них Нижегородская область направит на обеспечение оказания медпомощи больным СOVID-19, а остальные 32,2 миллиарда – на покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких в больницы.

- Эти средства выделены не только для борьбы с эпидемией. 1,2 миллиарда рублей будут направлены на ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет, 416,5 миллиона рублей – на вознаграждение за классное руководство. Продолжается реализация нацпроектов: в рамках нацпроекта «Экология» мы направим 244,3 миллиона рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений, - отметил губернатор.

Из областного бюджета дорожному фонду будут направлены более 708 миллионов рублей – на эти деньги будут проектироваться, строиться и реконструироваться участки местных трасс.

Согласно новому проекту, объем резервного фонда бюджета предлагается увеличить на 373,5 миллиона рублей. После того, как поправки примут, доходыбюджета Нижегородской области уменьшатся на 1,09 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 6,4 миллиарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU