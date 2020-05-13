Доктор Мясников: «После коронавируса нас ждет настоящая страшная эпидемия»

13 Май 2020 2020-05-13T11:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный доктор, главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников считает, что после того, как коронавирус прекратит распространяться по России, настоящая эпидемия только начнется.

- Серьезный грипп с высокой смертностью – это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку. То, что мы видим с коронавирусом. Это будет инфекция, которая потенциально может быть более серьезной, - рассказал он в эксклюзивном интервью kp.ru.

Никаких конкретных сроков начала новой эпидемии пока нет. Однако выхода нет – подготовиться к опасности придется так или иначе.

Мясников поделился и своим мнением насчет изменений, которые произойдут в жизни россиян после окончания пандемии COVID-19. По его словам, коронавирус никуда не денется.

- Теперь он остается с нами, но мы получаем еще один вирус, один из сотен и миллионов тех, которые нам вызывает ОРЗ каждый год. Либо сейчас будет вторая волна меньше другой, и потом по нисходящей будут волны идти каждый год. И будет перекрестный иммунитет, - выделил доктор.

Что касается снятия самоизоляции, то, по мнению Мясникова, недельку-другую надо подождать, чтобы точно быть уверенными в том, что люди перестали заражать друг друга.

- Если меня спросят, я не знаю, как поступить. Я вижу плюсы и минусы. И сегодня для меня эта чаша одинаковая. Слава богу, не я решаю, - подытожил медик.

ИСТОЧНИК KP.RU