2020-05-13T11:08:51+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры отремонтировали памятник героям ВОВ в Ардатовском районе

Материалы для работы добровольцы купили за свой счет
Юлия ИСАЕВА
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Активисты нижегородского отделения Общероссийского народного фронта и автономной некоммерческой организации «Здоровое поколение» отремонтировали памятник героям Великой отечественной войны в деревне Нуча Ардатовского района. Мемориал представляет собой скульптуру советского солдата и спасенной им девочки.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, добровольцы убрали вокруг памятника старый забор, частично обновили кирпичную кладку, а также сделали цементную стяжку в основании монумента, покрасили надписи и установили новое кованое ограждение.

Материалы для работы волонтеры купили на свои деньги. Теперь вокруг скульптуры есть благоустроенная территория и обновленная табличка с фамилиями погибших воинов. Несмотря на отмену массовый мероприятий, в День победы к мемориалу были возложены цветы.

- Наша общая задача – поддерживать памятники в достойном состоянии, это несложно. И в нашей команде каждый вложил в это небольшую часть своего труда. Мы рады, что жители деревни оценили наши усилия. Надеюсь, в следующем году устроим здесь настоящий праздник и мини-парад, - подчеркнул руководитель АНО «Здоровое поколение» и активист Общероссийского народного фронта Дмитрий Ленин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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