Владимир Тарасов: «Предложение выплатить всем семьям с детьми с 3 до 15 лет по 10 тысяч рублей – беспрецедентная мера»

13 Май 2020 2020-05-13T10:05:15+03:00

Депутат считает, что прежде всего в помощи сейчас нуждается самая уязвимая категория граждан – семьи, в которых воспитываются маленькие дети

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- Предложение главы государства выплатить всем семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно единовременно по 10 тысяч рублей – это беспрецедентная мера» - уверен депутат Думы Нижнего Новгорода, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области Владимир Тарасов.

- Мы пока не знаем точную цифру граждан, которые получат эту финансовую помощь. Но Пенсионный фонд уже готов принимать заявления с сайта Госуслуг и производить выплаты, - подчеркнул он.

Депутат считает, что прежде всего в помощи сейчас нуждается самая уязвимая категория граждан – семьи, в которых воспитываются маленькие дети.

- Пенсионный фонд уже начал выплаты за апрель и май семьям, которые имеют материнский капитал и детей в возрасте до трех лет. Это более 42 тысяч нижегородских семей, объем выплат составил 413 млн рублей. Еще будут выплаты за июнь. Было принято решение всем семьям с детьми до трех лет выплачивать по 5 тысяч рублей в апреле-июне, даже если у них нет материнского капитала. В Нижегородской области более 45 тысяч семей имеют материнский капитал, а всего семей с детьми до трех лет насчитывается 59 тысяч, и теперь они тоже получат поддержку, - добавил он.

-Правительство провело большую работу по поддержке граждан в это сложное время. Эти выплаты будут большим подспорьем для семей. Нижегородцы, особенно жители районов, очень благодарны за прямую помощь от государства, за то, что оперативно было принято решение и начаты выплаты. Угроза новой коронавирусной инфекции еще сохраняется, поэтому призываю нижегородцев не создавать ажиотаж в отделениях Пенсионного фонда. Лучше оформить все заявления удаленно, через личный кабинет, или приходить по предварительной записи, - сказал Владимир Тарасов.

«Нерабочие дни были отменены, но борьба с пандемией продолжается. Поэтому ограничения в Нижегородской области будут сниматься поэтапно. С этим нельзя торопиться, нужно быть аккуратным. Людям нужно оберегать себя и окружающих: обязательно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Тогда эта напасть отступит», - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU