Жителю Дзержинска грозит до семи лет тюрьмы за «пьяное» массовое ДТП с пострадавшим
Прокуратура Володарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 42-летнего жителя Дзержинска по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» УК РФ.
Мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие в сентябре прошлого года, когда протаранил встречный автомобиль, а тот в свою очередь въехал еще в одну машину. В результате пассажир, который ехал вместе с обвиняемым, получил серьезные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, в момент происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ближайшее время дело будет рассмотрено судом. 42-летнему обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU