Жителю Дзержинска грозит до семи лет тюрьмы за «пьяное» массовое ДТП с пострадавшим

13 Май 2020 2020-05-13T09:16:14+03:00

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом

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Прокуратура Володарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 42-летнего жителя Дзержинска по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» УК РФ.

Мужчина устроил дорожно-транспортное происшествие в сентябре прошлого года, когда протаранил встречный автомобиль, а тот в свою очередь въехал еще в одну машину. В результате пассажир, который ехал вместе с обвиняемым, получил серьезные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, в момент происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время дело будет рассмотрено судом. 42-летнему обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU