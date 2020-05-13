Выход на работу – конец самоизоляции?

13 Май 2020 2020-05-13T08:14:35+03:00

Чтобы обезопасить себя и своих близких в этот период, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики и защиты

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Число случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. На сегодняшний день эта цифра уже преодолела отметку в 220 тысяч. Но, несмотря на активное распространение инфекции, Президент поручил главам регионов определить список предприятий, которым разрешено функционировать с 12 мая. Это означает, что большое число граждан продолжит свою трудовую деятельность за пределами квартир.

В этой связи рост заболеваемости будет неизбежен. Чтобы обезопасить себя и своих близких в этот период, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики и защиты. И самое главное среди них – не прекращать самоизоляцию.

Режим домашнего пребывания продлён до 31 мая 2020 года. Об этом ранее заявлял Президент. Выход некоторых категорий граждан на работу вовсе не означает, что теперь каждый человек сможет покинуть свой дом и вернуться в привычный для него ритм. Самоизоляция была, есть и будет одним из эффективных мер по профилактике и снижению распространения коронавирусной инфекции. Об этом нужно помнить.

Но как вести себя тем, кто вышел на работу? Многие люди будут чувствовать себя не столь уютно на рабочем месте в офисе, как, если бы они оставались дома. Чтобы избежать нервного напряжения в окружении коллег, необходимо придерживаться всё тех же мер профилактики:

1.Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.

2.Используйте индивидуальные средства защиты – маску и перчатки.

3.По возможности соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра.

4.Постарайтесь свести к минимуму все контакты с вашими коллегами.

5.Не забывайте о перерывах в трудовой деятельности: атакованный эмоциональным перенапряжением мозг ещё больше нуждается в отдыхе.

Соблюдая данные рекомендации, вы не только обезопасите себя и своих близких, но и не допустите дальнейшего распространения инфекции среди коллег и всех тех, кто в это непростое время продолжает трудиться на благо всей страны.

Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU