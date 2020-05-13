2020-05-13T08:14:35+03:00
Общество

Выход на работу – конец самоизоляции?

Чтобы обезопасить себя и своих близких в этот период, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики и защиты
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. На сегодняшний день эта цифра уже преодолела отметку в 220 тысяч. Но, несмотря на активное распространение инфекции, Президент поручил главам регионов определить список предприятий, которым разрешено функционировать с 12 мая. Это означает, что большое число граждан продолжит свою трудовую деятельность за пределами квартир.

В этой связи рост заболеваемости будет неизбежен. Чтобы обезопасить себя и своих близких в этот период, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики и защиты. И самое главное среди них – не прекращать самоизоляцию.

Режим домашнего пребывания продлён до 31 мая 2020 года. Об этом ранее заявлял Президент. Выход некоторых категорий граждан на работу вовсе не означает, что теперь каждый человек сможет покинуть свой дом и вернуться в привычный для него ритм. Самоизоляция была, есть и будет одним из эффективных мер по профилактике и снижению распространения коронавирусной инфекции. Об этом нужно помнить.

Но как вести себя тем, кто вышел на работу? Многие люди будут чувствовать себя не столь уютно на рабочем месте в офисе, как, если бы они оставались дома. Чтобы избежать нервного напряжения в окружении коллег, необходимо придерживаться всё тех же мер профилактики:

1.Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком.

2.Используйте индивидуальные средства защиты – маску и перчатки.

3.По возможности соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра.

4.Постарайтесь свести к минимуму все контакты с вашими коллегами.

5.Не забывайте о перерывах в трудовой деятельности: атакованный эмоциональным перенапряжением мозг ещё больше нуждается в отдыхе.

Соблюдая данные рекомендации, вы не только обезопасите себя и своих близких, но и не допустите дальнейшего распространения инфекции среди коллег и всех тех, кто в это непростое время продолжает трудиться на благо всей страны.

Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 124 тысяч нижегородцев сдали анализы на коронавирус
13-летнюю Дашу Николаеву разыскивают в Кстовском районе
Экстренное предупреждение от МЧС: на Нижегородскую область надвигается сильный ветер
Жителю Дзержинска грозит до семи лет тюрьмы за «пьяное» массовое ДТП с пострадавшим
Нижегородские предприятия начали получать субсидии на оплату услуг ЖКХ
Выход на работу – конец самоизоляции?
Житель Дзержинска отправится в колонию за попытку изнасилования 24-летней женщины
Появилось новое требование для QR-кода на поездку к родственнику
Станислав Прокопович: «Основной задачей является восстановление реального сектора экономики»
Первая футбольная секция для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется в Нижегородской области
В Выксе разыскивается водитель, который подвез женщину с подтвержденным COVID-19
Павел Пашинин: «Предложены серьезные социальные меры поддержки всем, кто в ней нуждается»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
К июлю планируется отремонтировать дорогу, ведущую к четырем деревням Шахунского района
Алексей Алехин: «Решение о поддержке соцработников очень своевременное»
Владислав Сивый: «В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной»
Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года
В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов
Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусом
Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 751 человек
В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности