Станислав Прокопович: «Основной задачей является восстановление реального сектора экономики»
Глава государства последовательно отстаивает главные ценности малого бизнеса и граждан нашей страны, пострадавших в период карантина по коронавирусу. Об этом заявил депутат думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, комментируя принятые недавно меры господдержки.
- Уже было принято решение о ежемесячных выплатах по пять тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети до трех лет. Кроме того, семьям с детьми 3-15 лет будет единовременно выплачено по десять тысяч рублей. Родителей школьников сейчас особенно важно поддержать, так как многим из них пришлось потратиться на покупку гаджетов для обеспечения детям дистанционного обучения, - отметил политик.
Станислав Прокопович также напомнил о поддержке, которую могут получить бизнесмены, имея в виду списание налогов и льготное кредитования для сохранения рабочих мест.
- Сейчас основной задачей является восстановление реального сектора экономики. Темп экономического роста, который был до карантина, необходимо сохранять и наращивать, - убежден народный избранник.
По его мнению, вместе с тем важно сохранять баланс между соблюдением мер предосторожности и полноценным началом работы предприятий, от которых напрямую зависит финансовое благополучие региона и его жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU