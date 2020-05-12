2020-05-12T18:57:29+03:00
Общество

Станислав Прокопович: «Основной задачей является восстановление реального сектора экономики»

Депутат думы Нижнего Новгорода - о мерах поддержки граждан в условиях карантина по коронавирусу
Анна МИГАЛОВА
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Глава государства последовательно отстаивает главные ценности малого бизнеса и граждан нашей страны, пострадавших в период карантина по коронавирусу. Об этом заявил депутат думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, комментируя принятые недавно меры господдержки.

- Уже было принято решение о ежемесячных выплатах по пять тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети до трех лет. Кроме того, семьям с детьми 3-15 лет будет единовременно выплачено по десять тысяч рублей. Родителей школьников сейчас особенно важно поддержать, так как многим из них пришлось потратиться на покупку гаджетов для обеспечения детям дистанционного обучения, - отметил политик.

Станислав Прокопович также напомнил о поддержке, которую могут получить бизнесмены, имея в виду списание налогов и льготное кредитования для сохранения рабочих мест.

- Сейчас основной задачей является восстановление реального сектора экономики. Темп экономического роста, который был до карантина, необходимо сохранять и наращивать, - убежден народный избранник.

По его мнению, вместе с тем важно сохранять баланс между соблюдением мер предосторожности и полноценным началом работы предприятий, от которых напрямую зависит финансовое благополучие региона и его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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