2020-05-12T18:50:49+03:00
Спорт

Первая футбольная секция для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется в Нижегородской области

Она откроется на базе академии футбола ФК «Нижний Новгород»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Первая футбольная секция для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется на базе академии футбола ФК «Нижний Новгород» при поддержке областного правительства. Как подчеркнули в региональном министерстве спорта, участие в этом проекте поможет юным нижегородцам не только пройти реабилитацию, но и социализироваться.

По словам заместителя главы региона Андрея Бетина, участники спортивного проекта смогут играть в футбол на арене, построенной к мундиалю 2018 года. У них даже будет своя собственная раздевалка.

- Появление таких групп поможет детям развивать самодисциплину, а дух соревнования даст шанс овладеть спортивным мастерством высокого класса, - отметил чиновник.

В свою очередь министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов выразил надежду, что аналогичный проект захотят запустить и другие регионы, где имеются спортивные арены.

- Ведь качественная современная материальная база, которая будет использоваться для тренировок, позволит детям активнее проявить себя и свои таланты. К тому же подготовка спортивного резерва - это не только формирование достойной смены в спорте высших достижений, но и воспитание здорового подрастающего поколения, - заявил глава профильного министерства.

Напомним, еще в марте региональному центру подготовки ФК «Нижний Новгород» был присвоен статус футбольной академии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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