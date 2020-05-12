Павел Пашинин: «Предложены серьезные социальные меры поддержки всем, кто в ней нуждается»

12 Май 2020 2020-05-12T17:15:50+03:00

Депутат думы Нижнего Новгорода - о дополнительных социальных выплатах во время пандемии коронавируса

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Глава государства предложил серьезные социальные меры поддержки всем, кто в ней нуждается, заявил депутат думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя новость о дополнительные соцвыплатах во время пандемии коронавируса.

- Решение о сроках снятия ограничений будут принимать региональные власти, получившие расширенные полномочия. Такой режим работы уже позволил правительству Нижегородской области проработать меры поддержки по каждой отрасли, по всем социальным группам, особенно пострадавшими от пандемии, и выработать четкий план действий, - отметил политик.

Павел Пашинин обратил внимание на поддержку, полагающуюся семьям с детьми, а также пожилым людям. По его словам, буквально каждый день окружной волонтерский центр, возглавляемый им, получает до 30 просьб о помощи от семей, где есть дети, либо от пенсионеров.

- Доставляем лекарственные средства, продуктовые наборы, оказываем волонтерскую помощь. Радует, что именно эти группы населения получат дополнительную финансовую поддержку. Это очень своевременная помощь и особое подспорье в трудную минуту! - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU