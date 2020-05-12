Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

12 Май 2020 2020-05-12T17:06:57+03:00

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего

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В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженых коронавирусом. По данным на 12 мая 2020 года, их число составляет уже 5087 человек. Только за минувшие сутки было выявлено 354 новых случая заражения. При этом наибольшее число зараженных продолжают фиксировать в Нижнем Новгороде – 2465 человек.

- Лидером по-прежнему остается Ленинский район – 428 случаев, - приводят статистику специалисты. – С минимальным отрывом от него идет Канавинский район – 427 случаев. И замыкает тройку лидеров печального антирейтинга Автозаводский район – 394 случая.

Вместе с тем, по данным регионального правительства, в Нижегородской области продолжают расти объемы тестирования на коронавирус. На сегодняшний день проведены исследования уже 120 тысяч нижегородцев.

- Все отклонения от прогнозируемых значений произошли из-за нарушения некоторыми нижегородцами санитарных требований и правил, - рассказали в региональном правительстве. - В некоторых случаях это приводило к тому, что заражались сразу по 30-50 человек.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Нижегородской области продлен на неопределенный срок. В ближайшие пять-шесть дней должно стать понятно, когда можно будет приступать к первому этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU