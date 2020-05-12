2020-05-12T17:19:02+03:00
Общество

К июлю планируется отремонтировать дорогу, ведущую к четырем деревням Шахунского района

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»
Анастасия НАЗАРОВА
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Ремонт планируется завершить к июлю 2020 года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Ремонт планируется завершить к июлю 2020 года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Более десяти километров дороги, соединяющей четыре деревни Шахунского района (Столбово, Акаты, Зотики и Большие кулики) с трассой Р-158, планируется отремонтировать к июлю 2020 года. Работы бведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», передает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин уточнил, что ремонт предстоит выполнить с применением технологии ресайклинга, то есть укрепляя основание дороги смесью из срезанного асфальта, вяжущих материалов и бетона.

- В сутки по этой дороге проезжают до трехсот автомобилей. По ней также ходит общественный транспорт и школьный автобус. Поэтому было решено привести дорогу в нормативное состояние, - пояснил губернатор. - Десять километров будет отремонтировано в этом году, остальные пять - в следующем.

В общей сложности в рамках национального проекта в Шахунском районе приведут в порядок более 120 километров всех дорог. Задуманное необходимо выполнить к 2024 году.

КСТАТИ

По словам специалистов, дороги, отремонтированные с применением ресайклинга, более износостойкие. Гарантийный срок на новый участок проезжей части - пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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