Алексей Алехин: «Решение о поддержке соцработников очень своевременное»

12 Май 2020 2020-05-12T16:55:10+03:00

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Введение мер поддержки тем, кто помогает сегодня людям, остающимся дома на самоизоляции или находящимся в социально-реабилитационных центрах, очень своевременное и правильное. Об этом заявил глава нижегородского исполкома ОНФ Алексей Алехин, комментируя новость о федеральных доплатах соцработникам.

- Волонтеры движения «Мы вместе» с середины марта плотно работают с сотрудниками соцзащиты. Наши районные штабы, как правило, располагаются в комплексных центрах соцобслуживания населения, - рассказал Алехин.

По его словам, добровольцы ежедневно становятся свидетелями того, как выросла нагрузка на штатных сотрудников соцслужб. И они стараются по максимуму им помочь, взвалив часть работы на свои плечи.

- Потому нельзя не поприветствовать поручение главы государства о выделении дополнительных средств для соцработников, особенно тем, кто оказывает помощь зараженным коронавирусом, - добавил глава нижегородского исполкома ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU