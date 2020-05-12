Владислав Сивый: «В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной»

12 Май 2020 2020-05-12T16:50:44+03:00

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В период пандемии коронавируса политика государства осталась социально ориентированной, заявил депутат областного Заксобрания Владислав Сивый.

- В тех семьях, где родители временно потеряли работу, на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев предусмотрены выплаты по три тысячи рублей. Кроме того, семьям, которые не получают маткапитал, полагается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей. Таким образом господдержку получат все российские семьи, - отметил парламентарий.

При этом народный избранник добавил, что несмотря на поэтапный выход из режима повышенной готовности, регион по-прежнему лидирует по количеству зараженных COVID-19 в России. Поэтому говорить о том, когда именно будут сняты ограничения, пока невозможно.

- Но я уверен, что во второй половине мая нам стоит ожидать конкретных решений правительства региона, - заключил Владислав Сивый.

ИСТОЧНИК KP.RU