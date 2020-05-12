2020-05-12T16:50:44+03:00
Общество

Владислав Сивый: «В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной»

Депутат областного Заксобрания прокомментировал решение главы государства о выплатах семьям с детьми
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период пандемии коронавируса политика государства осталась социально ориентированной, заявил депутат областного Заксобрания Владислав Сивый.

- В тех семьях, где родители временно потеряли работу, на каждого несовершеннолетнего ребенка в течение трех месяцев предусмотрены выплаты по три тысячи рублей. Кроме того, семьям, которые не получают маткапитал, полагается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей. Таким образом господдержку получат все российские семьи, - отметил парламентарий.

При этом народный избранник добавил, что несмотря на поэтапный выход из режима повышенной готовности, регион по-прежнему лидирует по количеству зараженных COVID-19 в России. Поэтому говорить о том, когда именно будут сняты ограничения, пока невозможно.

- Но я уверен, что во второй половине мая нам стоит ожидать конкретных решений правительства региона, - заключил Владислав Сивый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станислав Прокопович: «Основной задачей является восстановление реального сектора экономики»
Первая футбольная секция для детей с ограниченными возможностями здоровья откроется в Нижегородской области
В Выксе разыскивается водитель, который подвез женщину с подтвержденным COVID-19
Павел Пашинин: «Предложены серьезные социальные меры поддержки всем, кто в ней нуждается»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
К июлю планируется отремонтировать дорогу, ведущую к четырем деревням Шахунского района
Алексей Алехин: «Решение о поддержке соцработников очень своевременное»
Владислав Сивый: «В период пандемии политика государства осталась социально ориентированной»
Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года
В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов
Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусом
Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 751 человек
В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности