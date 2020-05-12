Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года

12 Май 2020 2020-05-12T16:27:41+03:00

В настоящее время зараженные выявлены в 51 районе и городском округе региона

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Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 51 районе и городском округе Нижегородской области. По данным регионального правительства, ни одного случая заражения коронавирусом на 12 мая 2020 года нет только в Княгининском районе.

- В настоящее время наибольшее число заболевших этой опасной инфекцией – 2465 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода, - отметили в региональном правительстве. – Также в лидерах числятся Павловский район (484 человека), Дивеевский район (374 человека) и Кулебакский район (193 человека).

По данным оперативного штаба, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 12 мая 2020 года составляет 5087 человек. Из них 354 случая были выявлены за минувшие сутки. Впрочем, несмотря на напряженную ситуацию, не обошлось и без хороших новостей – 751 человек в регионе уже выписан из больницы с отрицательными результатами. К сожалению, одновременно с этим число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 32 человек.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, режим всеобщей самоизоляции в нашем регионе продлен на неопределенный срок. В течение ближайших пяти-шести дней должно стать понятно, когда начнется первый этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU