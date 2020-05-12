2020-05-12T16:27:41+03:00
Общество

Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года

В настоящее время зараженные выявлены в 51 районе и городском округе региона
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 51 районе и городском округе Нижегородской области. По данным регионального правительства, ни одного случая заражения коронавирусом на 12 мая 2020 года нет только в Княгининском районе.

- В настоящее время наибольшее число заболевших этой опасной инфекцией – 2465 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода, - отметили в региональном правительстве. – Также в лидерах числятся Павловский район (484 человека), Дивеевский район (374 человека) и Кулебакский район (193 человека).

По данным оперативного штаба, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 12 мая 2020 года составляет 5087 человек. Из них 354 случая были выявлены за минувшие сутки. Впрочем, несмотря на напряженную ситуацию, не обошлось и без хороших новостей – 751 человек в регионе уже выписан из больницы с отрицательными результатами. К сожалению, одновременно с этим число жертв коронавируса в Нижегородской области выросло до 32 человек.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, режим всеобщей самоизоляции в нашем регионе продлен на неопределенный срок. В течение ближайших пяти-шести дней должно стать понятно, когда начнется первый этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван район Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 12 мая 2020 года
В Нижнем Новгороде продезинфицировали девять тысяч жилых домов
Суд принудительно госпитализировал двух нижегородцев с коронавирусом
Нижегородский минкульт возглавил заместитель губернатора Олег Беркович
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 751 человек
В Нижегородской области льготные проездные не будут действовать до окончания режима повышенной готовности
Нижегородцы смогут узнавать о безопасных местах для прогулок в режиме онлайн
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года увеличилось до 32 человек
В Нижегородской области составлено свыше 8 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции
Свыше 120 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Что делать, если пришел положительный тест на COVID-19?
Единоразовые выплаты на детей в Нижнем Новгороде в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Власти назвали критерии для госпитализации нижегородцев с коронавирусом
Нижегородцы смогут пожаловаться на капремонт домов по «горячей» линии
Поврежденный ливнем участок дороги в Шатковском районе полностью восстановлен
Более 2,5 тысячи безработных нижегородцев получили денежные компенсации во время пандемии
28 километров автодороги Кстово – Дальнее Константиново отремонтируют до конца октября
Продуктивная самоизоляция: 10 советов нижегородцам
Ликвидацию Шуваловской свалки включат в план реализации проекта «Чистая страна» на 2020 год
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 11 мая 2020 года
Более 7,6 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Нижегородской области за месяц
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года составило 715 человек
Похолодание и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе
Нижегородские семьи могут подать заявку на получение ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет
Более 116 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Тревога в четырех стенах: почему возникает и как бороться