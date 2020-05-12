2020-05-12T14:58:08+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило 751 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С каждым днем в Нижнем Новгороде увеличивается число заболевших коронавирусом. К счастью, одновременно с этим растет и число пациентов, которых уже выписали из больниц. Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 12 мая 2020 года составило уже 751 человек.

- Из пяти тысяч заболевших 2613 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Конечно, обстановка напряженная, но прогнозируемая. Увеличение числа заболевших в первую очередь связано с количеством тестирований, которые мы проводим. По этому показателю наша область уже давно превзошла все установленные нормативы. Ближайшие пять-шесть дней покажут нам, когда в регионе можно будет приступить к снятию ограничений.

Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 354 новых случая коронавируса. При этом общее число заболевших опасной инфекцией составляет 5 087 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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