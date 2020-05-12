Свыше 120 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

12 Май 2020 2020-05-12T10:11:45+03:00

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С каждым днем в Нижегородской области растет число зараженных коронавирусом. Одновременно с этим растут и объемы тестирования на опасную инфекцию. По данным на 12 мая 2020 года, в регионе проведено уже свыше 120 тысяч исследований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На сегодняшний день Нижегородская область занимает первое место в ПФО по абсолютному количеству тестов, - отметил глава региона Глеб Никитин. – За сутки средний показатель вырос на 3% и составил 3 757 человек на 100 тысяч населения. Только за 11 мая в Нижегородской области прошли тестирование 3,5 тысячи человек.

По словам губернатора, на сегодняшний день самой действенной мерой защиты от распространения коронавируса остается соблюдение режима самоизоляции. Момент перехода к снятию ограничений зависит от дисциплины каждого из нас.

Напомним, режим самоизоляции в Нижегородской области был введен 30 марта 2020 года. С тех пор выходит из дома разрешается только в исключительных случаях. К их числу относится посещение ближайшего магазина или аптеки, вынос мусора или выгул собаки. С 1 мая нижегородцам разрешается прогулка в течение часа на расстоянии не больше 300 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU