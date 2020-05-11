Что делать, если пришел положительный тест на COVID-19?

11 Май 2020 2020-05-11T17:27:18+03:00

Медики подготовили рекомендации для членов семьи зараженного коронавирусом во время изоляции и 14-дневного карантина

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Если Вы получили положительный тест на коронавирус и у Вас появились ухудшения здоровья, вызовите скорую помощь, сообщив о диагнозе COVID-19, если самочувствие хорошее, то следует изолироваться дома, о чем вам должен сообщить вам участковый терапевт.

- Следите за своим самочувствием.

- Измеряйте температуру 2 раза в день.

- Проветривайте комнату.

- Меняйте полотенца каждый день, постельное белье и пижаму - каждые два дня.

- Общайтесь дистанционно.

- Избегайте контакта с членами семьи и домашними животными.

- Рекомендуется находиться в отдельной комнате круглосуточно.

- После посещения ванной комнаты проводите ее дезинфекцию.

Используйте отдельные столовые приборы (моются они в посудомоечной машине при минимальной температуре 60C с моющим средством или вручную с моющим средством под горячей проточной водой).

Рекомендации для членов семьи зараженного коронавирусом во время изоляции и 14-дневного карантина:

- Не выходите из дома.

- Перемещайтесь только внутри помещений, где пациент не изолирован, без контакта с больным, соседями или другими людьми вне дома.

- Свяжитесь дистанционно с родственниками, друзьями для оказания помощи (купить продукты, вынести мусор).

Правила уборки в квартире:

- Несколько раз в день в резиновых перчатках дезинфицируйте все поверхности, протирая салфетками, смоченными в дезинфицирующем средстве.

Стирка вещей пациента:

- Стирать в отдельной загрузке;

- Загружать одежду в стиральную машину из пакета, не касаясь ее руками;

- Стирать не менее 40 минут при максимальной температуре, приемлемой для тканей, но не ниже 60С, с использованием моющего средства;

- После загрузки стиральной машины вымыть или продезинфицировать руки.

Как выбрасывать мусор?

- Пациент складывает мусор в своей комнате в пакет, а затем выставляет за дверь.

- Член семьи забирает пакет в резиновых перчатках, упаковывает его во второй и выбрасывает в мусорный контейнер.

- После снятия перчаток их выбрасывают, руки тщательно моют или дезинфицируют.

cmp.zdrav-nnov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU