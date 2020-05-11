Что делать, если пришел положительный тест на COVID-19?
Если Вы получили положительный тест на коронавирус и у Вас появились ухудшения здоровья, вызовите скорую помощь, сообщив о диагнозе COVID-19, если самочувствие хорошее, то следует изолироваться дома, о чем вам должен сообщить вам участковый терапевт.
- Следите за своим самочувствием.
- Измеряйте температуру 2 раза в день.
- Проветривайте комнату.
- Меняйте полотенца каждый день, постельное белье и пижаму - каждые два дня.
- Общайтесь дистанционно.
- Избегайте контакта с членами семьи и домашними животными.
- Рекомендуется находиться в отдельной комнате круглосуточно.
- После посещения ванной комнаты проводите ее дезинфекцию.
Используйте отдельные столовые приборы (моются они в посудомоечной машине при минимальной температуре 60C с моющим средством или вручную с моющим средством под горячей проточной водой).
Рекомендации для членов семьи зараженного коронавирусом во время изоляции и 14-дневного карантина:
- Не выходите из дома.
- Перемещайтесь только внутри помещений, где пациент не изолирован, без контакта с больным, соседями или другими людьми вне дома.
- Свяжитесь дистанционно с родственниками, друзьями для оказания помощи (купить продукты, вынести мусор).
Правила уборки в квартире:
- Несколько раз в день в резиновых перчатках дезинфицируйте все поверхности, протирая салфетками, смоченными в дезинфицирующем средстве.
Стирка вещей пациента:
- Стирать в отдельной загрузке;
- Загружать одежду в стиральную машину из пакета, не касаясь ее руками;
- Стирать не менее 40 минут при максимальной температуре, приемлемой для тканей, но не ниже 60С, с использованием моющего средства;
- После загрузки стиральной машины вымыть или продезинфицировать руки.
Как выбрасывать мусор?
- Пациент складывает мусор в своей комнате в пакет, а затем выставляет за дверь.
- Член семьи забирает пакет в резиновых перчатках, упаковывает его во второй и выбрасывает в мусорный контейнер.
- После снятия перчаток их выбрасывают, руки тщательно моют или дезинфицируют.
ИСТОЧНИК KP.RU