2020-05-11T14:23:33+03:00
Общество

28 километров автодороги Кстово – Дальнее Константиново отремонтируют до конца октября

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В Нижегородской области области запланирован капремонт 28 километров автодороги Кстово – Дальнее Константиново. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: контракт заключен до конца октября 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет об участке от деревни Новая Владимировка до примыкания к трассе Нижний Новгород - Саратов. Подрядная организация уже приступила к ремонту – в настоящий момент рабочие фрезеруют существующий слой асфальта.

В рамках договора необходимо укрепить щебнем обочины, уложить выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетона на площади больше 208,5 тысячи квадратных метров, а затем нанести разметку из термопластика со светоотражающими элементами.

Также на данном участке будут отремонтированы четыре автобусные остановки, обновлены дорожные знаки и заменено около 300 погонных метров барьерного ограждения.

Кроме того, в этом году будут сделаны еще два участка на трассе Кстово – Дальнее Константиново. Таким образом, из 53-х км общей протяженности дороги благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Главное управление автомобильных дорог полностью обновит и приведет в нормативное состояние более 38 километров.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта на 2020 год включает в себя 191 участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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