2020-05-11T13:14:58+03:00
Общество

Продуктивная самоизоляция: 10 советов нижегородцам

Чтобы после окончания режима самоизоляции не жалеть о потерянном времени и быстро привыкнуть к рабочим будням, стоит задуматься о повышении продуктивности
Валерия ГРОМОВА
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Чтобы после окончания режима самоизоляции не жалеть о потерянном времени и быстро привыкнуть к рабочим будням, стоит задуматься о повышении продуктивности. Подойдите к этому вопросу организованно, тогда вы будете добиваться положительных результатов во всем, что делаете.

Мы подготовили для вас 10 советов, способствующих этому:

1.Записывайте все дела. Таким образом, вы ничего не забудете, сможете видеть результат. Для этого подойдет блокнот или заметки в телефоне.

2.Расставляйте приоритеты. Часто мы откладываем важные дела «на потом». Возьмите за правило: сначала выполнить важные дела, затем все остальные.

3.Планируйте с вечера. Вы сможете в спокойной обстановке распланировать день, расставить приоритеты и ничего не забыть. А утром, при необходимости, можно скорректировать список.

4.Откажитесь от мультизадачности. Не распыляйтесь на множество дел, не пытайтесь сделать все сразу и уберите отвлекающие факторы. Сконцентрируйтесь на выполнении дела.

5.Вставайте рано. Вы успеете гораздо больше, если проснетесь в 8-9 утра (или раньше), а не после обеда. Но не пренебрегайте хорошим ночным сном. При недостатке сна снижается концентрация, внимание, продуктивность.

6.Делайте зарядку или полноценные тренировки. Это поможет держать тело в тонусе и форме, а также работа станет эффективнее.

7.Конкретизируйте. В Вашем плане должны быть конкретные действия.

8.Продумайте систему хранения. Это облегчит и сократит время поиска вещей и информации.

9.Отдых – это смена деятельности. Чем дольше вы заняты одним делом, тем ниже становится продуктивность. Продумайте разные варианты времяпрепровождения, это поможет сохранять свежий взгляд.

10.Вписывайте цели в календарь. Отведите время на работу по продвижению к цели. Если вы назначили дело в календаре, то должны встроить его в структуру дня - в таком случае вы добьетесь поставленной цели.

Но не забывайте жить и радоваться каждому моменту, пусть даже эта жизнь сейчас взаперти.

cmp.zdrav-nnov.ru

vk.com/nocmp

ИСТОЧНИК KP.RU

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