Ликвидацию Шуваловской свалки включат в план реализации проекта «Чистая страна» на 2020 год
В 2020 году Нижегородская область получит субсидирование на ликвидацию Шуваловской свалки, расположенной за кладбищем «Красная Этна» в Ленинском районе приволжской столицы. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии Минприроды России.
Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов региона Дениса Егорова, члены комиссии единогласно проголосовали за предоставление в этом году субсидии для рекультивации объекта.
-Проработка этого вопроса дает нам возможность получить федеральные субсидии на ее ликвидацию. То, что средства мы сможем получить уже в этом году - хороший результат, - отметил чиновник.
На ликвидацию Шуваловской свалки площадью 17,9 га будет потрачено 1,3 миллиарда рублей. Все работы должны быть выполнены за 34 месяца.
Согласно заявке, размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах может составить более 997 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU