Похолодание и дожди придут в Нижегородскую область на этой неделе

11 Май 2020 2020-05-11T10:27:30+03:00

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Ближайшая рабочая неделя, с 11 по 15 мая 2020 года, в Нижегородской области будет прохладной и дождливой. Погода начнет портиться уже в среду, столбики термометров поползут вниз и дойдут до отметки в +7.

Как сообщает портал Яндекс.Погода, в понедельник ожидается около +17 градусов в дневное время и около +10 градусов ночью. После обеда небо станет пасмурным, но сильного ветра и осадков при этом не прогнозируется.

Утро во вторник, 12 мая, будет ясным и достаточно теплым. Столбики термометров покажут +21, а к обеду потеплеет еще на пару градусов. Вечером ожидается небольшой дождь, а ночью воздух прогреется до +17.

В среду, 13 мая, в регион придут дожди. С самого утра синоптики обещают похолодание до +12, а после обеда – до +7. Осадки ожидаются в течение всего дня, а ветер усилится до 6,5 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит порядка +4 градусов.

В четверг погода тоже не порадует. Дождь начнет лить с обеда, в дневные часы ожидается до +12 градусов, а ночью – до +7. Ветер будет дуть с эго-запада со скоростью до 4,5 метра в секунду, из-за чего температура воздуха будет ощущаться на несколько градусов ниже настоящих значений.

Пятница, 15 мая, тоже будет дождливой. В течение дня синоптики прогнозируют до +12 градусов, а к ночи похолодает до +5. Ветер сменит направление на западное и немного стихнет.

В выходные погода не изменится: будет такой же дождливой и прохладной.

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ИСТОЧНИК KP.RU