Нижегородские семьи могут подать заявку на получение ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет
В Нижегородской области стартовал прием заявок от граждан для получения ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году пособия получат родители более 26 тысяч детей.
Подать заявку могут малоимущие семьи. Объем финансирования – 1,2 миллиарда из федерального бюджета и 456,4 миллиона из бюджета Нижегородской области.
В министерстве социальной политики пояснили, что, если семья обратится за поддержкой до 31 декабря 2020 года включительно, то пособие будет назначено с января 2020 года. При этом ребенок уже должен достичь трехлетнего возраста.
КОНКРЕТНО
Обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства можно в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. Возможность подачи заявления посредством ЕПГУ будет реализована на федеральном уровне после 20 мая 2020 года. На региональном портале государственных и муниципальных услуг форма заявления на выплату уже размещена.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU