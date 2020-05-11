Нижегородские семьи могут подать заявку на получение ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет

11 Май 2020 2020-05-11T10:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области стартовал прием заявок от граждан для получения ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году пособия получат родители более 26 тысяч детей.

Подать заявку могут малоимущие семьи. Объем финансирования – 1,2 миллиарда из федерального бюджета и 456,4 миллиона из бюджета Нижегородской области.

В министерстве социальной политики пояснили, что, если семья обратится за поддержкой до 31 декабря 2020 года включительно, то пособие будет назначено с января 2020 года. При этом ребенок уже должен достичь трехлетнего возраста.

КОНКРЕТНО

Обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства можно в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. Возможность подачи заявления посредством ЕПГУ будет реализована на федеральном уровне после 20 мая 2020 года. На региональном портале государственных и муниципальных услуг форма заявления на выплату уже размещена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU