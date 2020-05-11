2020-05-11T09:07:44+03:00
Общество

Тревога в четырех стенах: почему возникает и как бороться

Во время пандемии особенно важно уметь справляться с тревогой и оставаться спокойными
Валерия ГРОМОВА
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В сложившихся обстоятельствах многие люди испытывают чувство тревоги, мучительное, неприятное чувство, которое, вызывает напряжение, и день за днем подтачивает иммунитет. А в борьбе с новой коронавирусной инфекцией иммунитет играет важную роль. Поэтому очень важно справляться с тревогой и оставаться спокойными.

Для этого в интернете можно найти много советов по борьбе с тревогой. Вы можете их попробовать и выбрать то, что будет помогать именно Вам.

На многих интернет ресурсах (театры, музеи, спортзалы и другие) открыт бесплатный доступ и это также может помочь в сохранении спокойствия. Лучше сидеть и слушать лекцию по литературе, истории, заниматься спортом, чем сидеть и трястись от страха.

Не стоит использовать алкоголь в качестве успокоительного. Кажется, что алкоголь может помочь справиться с напряжением и тревогой, но это не так. Завтра ситуация не изменится и на душе не станет спокойнее, но прибавится еще и головная боль… А к концу месяца, подобное снятие стресса, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Если Вы чувствуете, что Вас переполняет тревога, то необходимо снизить вовлеченность в проблему, например, сказать себе «информации о вирусе я уделю час своего времени в день». И очень важно понимать, что информативны только аналитические данные со ссылкой на реальных специалистов.

Нет смысла «переживать» разные панические версии и тратить на это время.

cmp.zdrav-nnov.ru

vk.com/nocmp

ИСТОЧНИК KP.RU

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