2020-05-10T18:33:16+03:00
Общество

Алексей Алехин: «Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия в будущем»

Руководитель нижегородского отделения ОНФ - о новом формате празднования 9 Мая
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия последующих лет, заявил руководитель нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин.

Комментируя празднование 9 Мая, общественник рассказал, как в детстве вместе с семьей ходил на парад в центр города, а после родственники собирались за большим столом.

- В кругу семьи нет трибун и официальных речей, есть общие воспоминания и истории, которые рассказаны друг другу раз по сто, но которые от этого становятся еще ближе. Есть тост за ушедших, не чокаясь. Есть минута молчания - от души и с чувством единения с теми, о ком молчим. Когда были живы наши, кто воевал или работал в тылу, слушали их рассказы, когда ушли - вспоминали и вспоминаем их, - поделился Алехин.

Таким же искренним и более настоящим руководителю НРО ОНФ показалось празднование Дня Победа во время самоизоляции.

- Официально обязательно нужно отмечать День Победы. Нельзя без официальной части такого праздника. Но я почему-то верю, что особенность празднования в 2020 году сделает более искренними и официальные мероприятия следующих лет, - заключил нижегородец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Алехин: «Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия в будущем»
Анна Малиновская: «Благодаря онлайн-формату «Бессмертного полка» люди чувствовали атмосферу праздника и единения»
Павел Солодкий: «Десятки представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в праздновании Дня Победы»
Более 200 единиц техники было задействовано в ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде
Герой Советского Союза Александр Кузнецов: «Желаю, чтобы мы всегда помнили День Победы»
«То, что делают люди, вызывает восхищение»: Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в праздновании Дня Победы
Роман Стронгин: «Чувствуем величие народа и духа нашей страны»
Мария Самоделкина: «Мы доехали до каждого ветерана, чтобы поздравить с праздником»
Владимир Поддымников: «Смогли каждому ветерану лично сказать спасибо»
«Как от Нижнего до Мурома»: Из нижегородских водоемов вытащили 170 км браконьерских сетей
В Нижегородской области продлили запрет на посещение храмов и монастырей
Нижегородские полицейские составили около 7,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
Владимир Свешников: «Ветераны тронуты проявленным к ним вниманием»
Юрий Лебедев: «Новые традиции празднования Дня Победы поддержат будущие поколения»
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 10 мая 2020 года
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 10 мая 2020 года составило 665 человек
В Нижегородской области появится завод по производству металлических балясин и поручней
Тестирование на коронавирус прошли более 113 тысяч нижегородцев
Глеб Никитин заложил капсулу в основание нового госпиталя на Автозаводе