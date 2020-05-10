Алексей Алехин: «Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия в будущем»

10 Май 2020 2020-05-10T18:33:16+03:00

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Особенность празднования Дня Победы в 2020 году сделает более искренними официальные мероприятия последующих лет, заявил руководитель нижегородского отделения ОНФ Алексей Алехин.

Комментируя празднование 9 Мая, общественник рассказал, как в детстве вместе с семьей ходил на парад в центр города, а после родственники собирались за большим столом.

- В кругу семьи нет трибун и официальных речей, есть общие воспоминания и истории, которые рассказаны друг другу раз по сто, но которые от этого становятся еще ближе. Есть тост за ушедших, не чокаясь. Есть минута молчания - от души и с чувством единения с теми, о ком молчим. Когда были живы наши, кто воевал или работал в тылу, слушали их рассказы, когда ушли - вспоминали и вспоминаем их, - поделился Алехин.

Таким же искренним и более настоящим руководителю НРО ОНФ показалось празднование Дня Победа во время самоизоляции.

- Официально обязательно нужно отмечать День Победы. Нельзя без официальной части такого праздника. Но я почему-то верю, что особенность празднования в 2020 году сделает более искренними и официальные мероприятия следующих лет, - заключил нижегородец.

ИСТОЧНИК KP.RU