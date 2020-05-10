2020-05-10T18:18:05+03:00
Общество

Анна Малиновская: «Благодаря онлайн-формату «Бессмертного полка» люди чувствовали атмосферу праздника и единения»

Глава штаба нижегородского отделения «Бессмертного полка России» - о новом формате празднования 9 Мая
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородцы приняли активное участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн», заявила глава штаба нижегородского отделения «Бессмертного полка России» Анна Малиновская, комментируя новый формат празднования 9 Мая

- У каждого была возможность «пройти» в одном строю с однополчанами и своими семейными героями. Многие нижегородцы разместили совместные фотографии со своими героями, созданные в приложении «ВКонтакте», на своих личных страницах в соцсетях. Делились там своими воспоминаниями и рассказами, - рассказала Малиновская.

По ее словам, достойно прошла акция «День Победы», когда сразу после минуты молчания, трансляция которой шла по федеральным телеканалам, нижегородцы вышли на балконы и исполнили песню «День Победы».

- Волонтеры работали на горячей линии акции. Велась работа по взаимодействию с жителями и с ответами на вопросы в соцсетях, - добавила штаба нижегородского отделения «Бессмертного полка России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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