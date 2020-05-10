Павел Солодкий: «Десятки представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в праздновании Дня Победы»

10 Май 2020 2020-05-10T18:06:03+03:00

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Десятки представителей малого и среднего бизнеса нашли способы поучаствовать в праздновании Дня Победы, заявил нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

По его словам, в виртуальной реальности прошла не только ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк», но и многие другие праздничные мероприятия. Так, «Деловая Россия» публиковала фотографии ветеранов и тружеников тыла, а также военные стихи и песни под хештегом #делороссывеликойпобеды.

Кроме того, бизнесмены оказали реальную поддержку ветеранам. Например, собирали и развозили продуктовые наборы и подарки, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими в этот день и в целом в период самоизоляции из-за коронавируса.

- Жизнь продолжается, малый и средний бизнес с большой надеждой смотрит в будущее, ждет, что в мае начнутся компенсационные выплаты, анонсированные правительством. Некоторые предприниматели уже получили первые компенсации за ЖКХ. Заявки от бизнеса продолжают поступать, - сообщил Солодкий.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что глава региона Глеб Никитин расширил перечень отраслей, предприятия которых могут получать субсидии во время пандемии COVID-19.

- Причем решено рассматривать заявки не только по основному, но и по дополнительному общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Надеюсь, после майских праздников формы поддержки расширятся, - добавил уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU