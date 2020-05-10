2020-05-10T14:34:08+03:00
Общество

Владимир Поддымников: «Смогли каждому ветерану лично сказать спасибо»

Депутат думы Нижнего Новгорода - о новом формате празднования Дня Победы
Анна МИГАЛОВА
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Несмотря на режим повышенной готовности, введенный в регионе в целях нераспространения коронавируса, ветераны не остались без внимания в День Победы. Об этом заявил депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников, комментируя новый формат празднования 9 Мая.

- В этом году мы вынуждены были отказаться от масштабных мероприятий, потому что не можем подвергать опасности в первую очередь здоровье наших ветеранов. Но скажу точно: без внимания они не остались, мы смогли каждому лично сказать спасибо, - сказал депутат.

Народный избранник особо подчеркнул акции, приуроченные ко Дню Победы, многие из которых по понятным причинам прошли в онлайн-режиме.

- Пусть и по телефону, но я вчера смог поздравить ветеранов, поинтересоваться их здоровьем. Сколько радости в их голосах, бодрости и любви к жизни! Им важно было наше внимание, - отметил Поддымников.

Депутат гордумы поблагодарил организаторов за такие акции, а нижегородцев - за активное участие в них.

- Верю, что совсем скоро мы обязательно пройдемся парадом и обнимемся с нашими дорогими ветеранами, - заключил нижегородец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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