2020-05-10T14:15:35+03:00
Общество

«Как от Нижнего до Мурома»: Из нижегородских водоемов вытащили 170 км браконьерских сетей

Инспекторы госохотнадзора спасли более шести тысяч жизнеспособных рыб
Анастасия НАЗАРОВА
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С начала весеннего нерестового периода нижегородские водоемы очищены от 170 километров браконьерских сетей. На таком же расстоянии друг от друга находятся Нижний Новгород и Муром, обратили внимание в региональном комитете госохотнадзора.

Инспекторы ведомства спасли из сетей более шести тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы.

- При вылове весной одной щуки средних размеров (два-три килограмма), водоемы через три года недополучат без малого 30 экземпляров ее половозрелого потомства, - отметили в комитете госохотнадзора.

Добавим, что также с начала нерестового периода в регионе выявлено 144 нарушения правил рыболовства, возбуждено 27 уголовных дел и изъято 14 лодок.

Ранее сообщалось, что скоро в водоемах Нижегородской области поселятся «водяная корова» и «домашний поросенок».

КОНКРЕТНО

Нарушители правил рыболовства также попадают под статью Кодекса об административных правонарушений РФ «За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Размер штрафа - от тысячи до 30 тысячей рублей.

Вместе с тем нарушение правил рыболовства влечет штраф от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна. Ответственность за нелегальную ловлю рыбы предусмотрена соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ. В этом случае нарушителю светит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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