2020-05-10T11:06:20+03:00
Общество

В Нижегородской области появится завод по производству металлических балясин и поручней

Реализовывать продукцию планируется в России и странах ЕАЭС
Анастасия НАЗАРОВА
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Производство металлических балясин, поручней и прочих архитектурных элементов декора планируется запустить в Нижегородской области. Завод собирается строить компания ООО «Первая ковка», передает пресс-служба регионального правительства.

Предполагается, что ежегодно предприятие будет изготавливать тысячу тонн металлоизделий. При полной загрузке завод сможет выпускать вдвое больший объем продукции. Размер инвестиций в проект, который сопровождает Корпорация развития Нижегородской области, - 50 миллионов рублей.

По словам гендиректора Корпорации развития региона Тимура Халитова, поставлять сырье будут крупнооптовые коммерческие и торговые фирмы из России, Италии и Евросоюза. А продавать изделия планируется на территории РФ, а также в странах ЕАЭС.

- Этот проект - один из ярких примеров, отвечающих направлениям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт, - подчеркнул эксперт.

Кстати, завод хотят построить на улице Коновалова в областном центре. Его строительство намечено на второе полугодие 2020 года, а окончание и сдача в эксплуатацию - на начало 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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