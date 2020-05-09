2,5 тысячи волонтеров поздравляли нижегородских ветеранов с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T21:44:57+03:00

От лица всех нижегородцев они желали им здоровья, счастья и долголетия

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Сегодня в течение всего дня нижегородские «Волонтеры Победы» звонили нижегородским ветеранам и поздравляли их с Днем Победы. От лица всех нижегородцев они желали им здоровья, счастья и долголетия. В акции приняли участие свыше 2,5 тысяч нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

-Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за то, что они отстояли свободу нашей Родины и за наше мирное небо, - поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. – С помощью звонка или видеопоздравления мы надеемся еще раз порадовать наших героев во время режима самоизоляции. От лица всех нижегородцев мы хотим выразить им свою благодарность.

К слову, вплоть до 12 мая все нижегородцы могут тоже поздравить ветеранов с праздником. Для этого достаточно снять короткий ролик с поздравлением и словами благодарности нашим героям, а затем опубликовать его в социальных сетях ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегом #Мывсеравноскажемспасибо.

Ранее слова благодарности нижегородским ветеранам передали школьники, запустившие акцию "Мы все равно скажем спасибо".

ИСТОЧНИК KP.RU