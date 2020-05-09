2020-05-09T13:35:27+03:00
Общество

Великую песню «День победы» сегодня поют на всех языках народов ПФО

Сегодня в нашем округе пройдет финал масштабной акции «Наш День Победы»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В праздновании 75-летия Победы сегодня смогут принять участие представители всех народов Приволжского федерального округа – 9 мая состоится финал масштабной акции «Наш День Победы». В рамках этой акции главная песня «День Победы» прозвучит на всех государственных языках народов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- С 25 апреля по 8 мая эта песня передавалась от региона к региону по всей территории ПФО, - рассказали организаторы. – Специально для этой акции песня «День Победы» была переведена на национальные языки. В эти дни она прозвучала на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, татарском и чувашском языках.

В рамках этой акции вместе с Заслуженными артистами России и солистами государственных филармоний и театров эту песню пели волонтеры, студенты и участники КВН.

- За несколько дней эта песня прошла по всем 14 субъектам ПФО, - рассказали организаторы. – За это время музыкальные ролики увидели миллионы людей. Они транслировались на всех региональных телеканалах. Также их можно найти в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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