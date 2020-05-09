Чем опасна гиподинамия на самоизоляции?

9 Май 2020 2020-05-09T19:23:02+03:00

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Жизнь в современном обществе невозможна без движения. Ежедневная суета мегаполисов, насыщенные трудовые будни и яркая ночная жизнь не оставляют нам ни одной свободной минутки. Мы постоянно развиваемся, путешествуем, учимся чему-то новому. Но сейчас в нашей жизни возникли резкие перемены.

Из-за возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции был введён режим самоизоляции, согласно которому всем нам необходимо оставаться дома.

Теперь походы в кино или по магазинам запрещены, а прогулки на улице ограничены.

Однако это не означает, что надо приковать себя к кровати и с грустным видом смотреть в окно. От чрезмерного пребывания в одном и том же положении (лежачем или сидячем) может развиться опасное состояние, называемое гиподинамией.

Гиподинамия – болезнь неподвижного образа жизни, проявляется не сразу, а постепенно. Первые симптомы – быстрая утомляемость, апатия, нарушения сна, нервозность, раздражительность, проявление агрессии.

Почему это опасно? При дальнейшем развитии заболевания прогрессируют и симптомы. Начинают появляться головные боли, увеличивается вес, присоединяются одышка и боли в спине. Снижаются мышечные и силовые показатели, нарушаются нервные и рефлекторные функции. Появляются отёки, возникают застойные явления в крови, что чревато тромбообразованием. Все это, в свою очередь, может привести к развитию вегето-сосудистой дистонии, различных нарушений со стороны опорно- двигательной и сердечно-сосудистой систем.

К сожалению, некоторые из нас, учась или работая дома, вынуждены длительное время оставаться в позе офисного стула. Чтобы поддерживать тело в динамичном состоянии, рекомендуется делать перерывы в деятельности и устраивать себе физические нагрузки. 3-5 минут несколько раз в день вполне достаточно для того, чтобы мышцы оставались в тонусе, а вы – в хорошем настроении.

Оставайтесь и упражняйтесь дома! Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU