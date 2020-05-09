Сахарный диабет и коронавирус: чем опасно и как обезопасить себя

9 Май 2020 2020-05-09T11:32:32+03:00

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Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться по всему миру. И если раньше было принято считать, что заражению подвержены только люди старше 60 лет, то на сегодняшний день возраст пациентов снизился до 30-39.

И продолжает снижаться.

Тем не менее, пожилые люди остаются наиболее чувствительными к коронавирусу.

Течение основного заболевания у таких пациентов осложняет наличие различных хронических заболеваний. Они ослабляют организм, подавляют иммунитет, мешая ему тем самым бороться с инфекцией.

Одним из наиболее распространённой нозологией среди людей пожилого возраста является сахарный диабет – хроническое заболевание, при котором в крови постоянно держится высокий уровень сахара (больше 6,1 ммоль/л).

По сравнению с другими людьми, шансов заразиться коронавирусом у диабетиков намного больше. Основная причина – наличие у последних иммуносупрессии, состояния, при котором иммунная система не способна в полной мере бороться с инфекциями.

Поэтому, диабет и коронавирус – опасное сочетание, вероятность развития осложнений, таких как пневмония, сепсис, при таком сценарии значительно выше. И, к сожалению, велики риски летального исхода.

Чтобы чувствовать себя спокойно в период самоизоляции, попросите ваших родных и близких привезти необходимые диабетику медикаменты: инсулин, тест-полоски, глюкагон и другие. Во время карантина пейте больше жидкости, так как любая инфекция приводит к увеличению уровня сахара в крови. Старайтесь избегать ненужных контактов и чаще мойте руки.

Соблюдение режима самоизоляции имеет огромное значение для граждан, страдающих хроническими патологиями. И сейчас крайне важно донести до людей эту информацию. Необходимо объяснить им, что, соблюдая все меры предосторожности, мы остановим дальнейшее распространение смертельной инфекции.

Поэтому, оставайтесь дома. Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU