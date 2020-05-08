2020-05-08T11:18:17+03:00
Общество

Андрей Дахин: «Поправки в Конституцию – важный шаг в сторону самоопределения России в качестве социального государства»

По мнению политолога, это позволит России найти свой путь социальности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Самые значимые поправки к Конституции касаются положений о России как социальном государстве. В этом уверен политолог, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Дахин.

- Принимая эти поправки, мы все вместе ищем формулу своего собственного, российского, социального государства, - считает политолог. - Последние тридцать лет независимости продемонстрировали нам, что просто скопировать с Запада или с Востока чьё-то чужое социальное государство невозможно. Для России сейчас особенно важно – отыскать среди многообразия форм свою собственную форму социальности , отыскать свой смысл этого конституционного понятия. Те поправки, которые сейчас предлагается внести в Конституцию, особенно важный шаг для самоопределения России в качестве «нашего» социального государства.

По мнению политолога, перед голосованием все эти поправки должны быть тщательно изучены и обдуманы населением страны. Ведь Конституция – это юридический документ прямого действия, который обращается к каждому гражданину нашей страны.

- В этом смысле каждый из нас на своём месте должен стремиться реализовать идеи социальности нашего государства, - считает Андрей Дахин. - Кто-то - на уровне гражданского общества и гражданского активиста, кто-то - на уровне руководителей предприятий, кто-то - на уровне губернатора и мэра. Поэтому общенародное голосование – важная вещь, без которой нам невозможно решить задачу с нашим социальным государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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