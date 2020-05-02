2020-05-02T17:50:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Порядка 70 нижегородцев скоро вернутся из зарубежных поездок в Нижегородскую область

Правительство региона организовало возвращение туристов до 7 мая
Елена КАРАЛ
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Около 70 нижегородцев планируют вернуться из зарубежных поездок домой до 7 мая. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, ожидается прибытие 11 небольших групп, которым обеспечили выезд из Индии, Таиланда, США, Японии, Германии, Египта, Индонезии, Вьетнама, Турции и Казахстана.

- Рейсы прибывают в Москву, Уфу и Казань, после чего мы организуем их переезд в Нижний Новгород. Всем прибывшим предстоит соблюдать строгий двухнедельный карантин, - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона выразил благодарность правительству и посольству России за помощь в организации вывоза нижегородских туристов.

Напомним, возврат нижегородцев из-за рубежа контролируется непосредственно правительством и губернатором Нижегородской области. Рейсы доставят путешественников домой в ближайшее время. Чтобы исключить риск распространения коронавируса, всем им нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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