2020-04-30T17:20:10+03:00
Экономика

Нижегородские гостиницы могут рассчитывать на поддержку в период пандемии

Им будет предоставлена льгота по выплате зарплат и субсидия на коммунальные платежи
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородские гостиницы могут рассчитывать на поддержку региональных властей в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Им будет предоставлена льгота по выплате зарплат и субсидия на оплату коммунальных счетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородские гостиницы могут рассчитывать на льготу по выплате зарплат на каждого работника. Она будет рассчитываться на основе показателей минимального размера оплаты труда, - говорится в сообщении. – Также региональные власти готовы возместить сумму коммунальных платежей, которые набежали за время режима повышенной готовности.

Напомним, ранее на эти меры поддержки могли рассчитывать только те гостиницы, которые взяли на себя функцию обсерваторов.

- Гостиничная отрасль – одна из тех сфер бизнеса, которую сложившаяся эпидемиологическая ситуация напрямую затронула, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – И для нас сейчас очень важно максимально сохранить имеющуюся инфраструктуру. Главное, что теперь отели могут получить финансовую помощь без создания на их базе обсерваторов, для которых не все могли создать соответствующие условия.

Напомним, одним из обязательных условий для создания обсерватора является наличие гладкого пола. Однако в гостиницах выше трех звезд предусмотрен ковролин.

- Мы постоянно общаемся с представителями гостиничного бизнеса, - рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. Уверен, что принятые изменения позитивно скажутся на этой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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