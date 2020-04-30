Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области»

30 Апр 2020 2020-04-30T11:49:09+03:00

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Жителей региона обязали привязать номер своей транспортной карты к профилю на портале «Карта жителя Нижегородской области». Это требование прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности, передает пресс-служба регионального правительства.

Электронный проездной для общественного транспорта можно привязать или к уже одобренной заявке (скажем, на работу), или к вновь создаваемой как на сайте, так и в мобильной приложении. Те, у кого нет под рукой гаджетов, могут сделать это, позвонив по телефону колл-центра 8 (800) 4444-112. Для привязки нужно указать номер транспортной карты, расположенный на ее обороте.

При этом в пресс-службе облправительства добавили, что непривязанные к сервису транспортные карты будут на время блокироваться. Это правило вводится с 1 мая 2020 года. Действие проездного будет также приостановлено, если пассажир не покажет QR-код или номер заявки на выход из дома.

Сообщалось, что нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома, однако не чаще одного раза в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU