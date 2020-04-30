2020-04-30T11:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области»

Не привязанные к профилю проездные будут временно блокироваться
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителей региона обязали привязать номер своей транспортной карты к профилю на портале «Карта жителя Нижегородской области». Это требование прописано в губернаторском указе о режиме повышенной готовности, передает пресс-служба регионального правительства.

Электронный проездной для общественного транспорта можно привязать или к уже одобренной заявке (скажем, на работу), или к вновь создаваемой как на сайте, так и в мобильной приложении. Те, у кого нет под рукой гаджетов, могут сделать это, позвонив по телефону колл-центра 8 (800) 4444-112. Для привязки нужно указать номер транспортной карты, расположенный на ее обороте.

При этом в пресс-службе облправительства добавили, что непривязанные к сервису транспортные карты будут на время блокироваться. Это правило вводится с 1 мая 2020 года. Действие проездного будет также приостановлено, если пассажир не покажет QR-код или номер заявки на выход из дома.

Сообщалось, что нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома, однако не чаще одного раза в день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Харламов: «Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное решение»
Отреставрированные в 2019 году фонтаны готовят к запуску
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 228 человек
Арестован начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов
С 10 апреля в отношении нарушителей самоизоляции в Нижегородской области составлено 4,7 тысячи протоколов
Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники
Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области»
Нижегородские храмы будут закрыты для прихожан с 1 по 11 мая
Более 74 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области
Полумарафон «Беги герой!» состоится в Нижнем Новгороде 2 августа
Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома
Дэвид Немировски продолжит тренировать хоккеистов «Торпедо»
Как не набрать вес на самоизоляции?
Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей
Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты
ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности
Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов
Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции
Семь нижегородцев прилетели на родину из США