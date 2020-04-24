Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго
Похоже, что новый коронавирус пришел к нам надолго. Таким мнением с kp.ru поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
Он также предположил, что к лету заболеваемость может упасть, но к осени, скорее всего, инфекция снова проявится. Справиться с новым коронавирусом должна помочь вакцина, хотя даже после прививок инфекция останется с нами. Тогда вирус уже не будет таким опасным.
Вирусолога также спросили, возможна ли передача заразы через воду. Анатолий Альштейн не исключил такую вероятность, ведь инфекция содержится в фекалиях. Вместе с ними Covid-19 попадает в канализацию, а оттуда и в воду.
- Исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи, - отметил вирусолог.
Эксперт также пояснил, что к коронавирусной инфекции, как и к любой другой, у человека может существовать изначальный (неспецифический) иммунитет. Если он достаточно высок, то человек не заболеет даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU