Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго

24 Апр 2020 2020-04-24T10:45:54+03:00

Ученый рассказал, передается ли инфекция через воду и можно ли переболеть ею повторно

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Похоже, что новый коронавирус пришел к нам надолго. Таким мнением с kp.ru поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Он также предположил, что к лету заболеваемость может упасть, но к осени, скорее всего, инфекция снова проявится. Справиться с новым коронавирусом должна помочь вакцина, хотя даже после прививок инфекция останется с нами. Тогда вирус уже не будет таким опасным.

Вирусолога также спросили, возможна ли передача заразы через воду. Анатолий Альштейн не исключил такую вероятность, ведь инфекция содержится в фекалиях. Вместе с ними Covid-19 попадает в канализацию, а оттуда и в воду.

- Исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя. Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи, - отметил вирусолог.

Эксперт также пояснил, что к коронавирусной инфекции, как и к любой другой, у человека может существовать изначальный (неспецифический) иммунитет. Если он достаточно высок, то человек не заболеет даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU