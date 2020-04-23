2020-04-23T16:25:02+03:00
Общество

Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области

Его кандидатуру согласовали депутаты Заксобрания региона
Елена КАРАЛ
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Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области и будет курировать финансово-экономический блок.

Нового зама представил депутатам глава региона Глеб Никитин в ходе дистанционного заседания Законодательного Собрания 23 апреля.

По информации пресс-службы представительного органа власти, депутаты согласовали назначение Егора Полякова на этот пост.

В ведении нового заместителя будет находиться министерство финансов, министерство имущественных и земельных отношений, министерство информационных технологий и связи, а также министерство экономического развития и инвестиций.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, его новому заместителю предстоит выработать меры поддержки предпринимателей и крупных экономических субъектов. При этом важно учесть снижающийся уровень доходов бюджета. Глава региона выразил надежду на то, что с этими задачами правительству позволят справиться профессиональные качества Егора Полякова.

- Считаю его одним из лучших макроэкономистов в стране, имеющим большой опыт во всех отраслях, которые он сейчас будет курировать. В Росимуществе в его сферу деятельности входила, в том числе, информатизация данного ведомства, - отметил Глеб Никитин. - Кроме того, еще в бытность его на должности заместителя гендиректора по экономике и финансам в ОАО «Росагролизинг» мы смогли многократно увеличить темпы предоставления кредитов сельхозтоваропроизводителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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