2020-04-22T17:45:26+03:00
Общество

Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов

Транспортировка первой партии оказалась приостановлена из-за коронавируса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Москва подготавливает документы для безвозмездной передачи Нижнему Новгороду еще 40 бывших в употреблении троллейбусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Напомним, ранее в Нижний Новгород уже планировали отправить партию из 30 троллейбусов, однако транспортировку пришлось приостановить из-за профилактики распространения коронавируса. Поэтому даты пришлось сдвинуть на неопределенный пока срок – до времени снятия режима повышенной опасности в Нижегородской области.

Напомним также, из Москвы в Нижний Новгород планируется передать также 10 трамвайных вагонов. Из них уже доставлены в столицу Приволжья два вагона. Первая же партия трамваев, состоявшая из 11 вагонов, поступила в Нижний Новгород из Москвы еще в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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