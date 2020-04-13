Сергей Яковлев стал директором департамента развития туризма и НХП Нижегородской области

13 Апр 2020 2020-04-13T17:02:56+03:00

Отбор кандидатов на этот пост проходил в рамках программы «Команда правительства»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил директором департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергея Яковлева. Об этом стало известно в понедельник, 13 апреля 2020 года.

Напомним, отбор кандидатов на этот пост проходил в рамках программы «Команда правительства». Конкурс начался еще в сентябре 2019 года, из 41 претендента в очный этап были отобраны лишь 13 кандидатов, а после защиты программ развития туриндустрии их осталось только пятеро.

- Ситуация в туриндустрии требует изменения подхода, разработки антикризисных мер поддержки на региональном и федеральном уровнях. В этой должности Сергей Яковлев сконцентрируется на поддержке представителей туриндустрии в период режима повышенной готовности, а также разработке программы по дальнейшей загрузке этой отрасли после окончания пандемии, - рассказал Глеб Никитин.

Справка «КП»:

Сергей Владимирович Яковлев родился 12 ноября 1987 года в Мурманске. Окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит». Имеет государственные и ведомственные награды.

В 2011–2017 годах был директором по рекламе, маркетингу и связям с общественностью в группе компаний Дмитрия Володина. С 2017 года являлся директором ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр», членом наблюдательного совета, рабочей группы, регионального оргкомитета подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Женат. Воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU