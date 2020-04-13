Александр Калинин: «Опыт Нижегородской области по поддержке бизнеса нужно распространить в других регионах»

13 Апр 2020 2020-04-13T12:51:00+03:00

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«Опыт Нижегородской области по форме поддержке бизнеса в условиях риска распространения коронавируса необходимо распространить в других регионах страны», - убежден президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

«Меры, предложенные губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, крайне необходимы сегодня малому и среднему бизнесу, особенно в тех отраслях, которые в наибольшей степени пострадали из-за угрозы от коронавирусной инфекции. Это спорткомплексы, туристические агентства, гостиничный бизнес, предприятия, которые занимаются конгрессно-выставочной, развлекательной деятельностью, стоматологические клиники. То есть, отрасли, включенные в перечень по постановлению Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 года», - сказал Александр Калинин.

«Нельзя не учитывать, что в основной массе малый бизнес в нашей стране не имеет «подушки безопасности», каких-либо накоплений. И сейчас многие предприятия закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией, они не получают выручки, но должны по-прежнему платить своим сотрудникам зарплату. Поэтому решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина произвести сотрудникам таких предприятий прямую выплату в размере МРОТ из бюджета наряду с компенсацией в 50 процентов от суммы социальных взносов позволит многим частным предпринимателям сохранить свой бизнес. Нижегородская область – первый и единственный регион в стране, принявший столь беспрецедентные решения. Предприниматели смогут благодаря подобной мере поддержки удержать сотрудников и потом, когда ситуация стабилизируется, возобновить деятельность», - подчеркнул Александр Калинин.

Он добавил, что на днях все ведущие бизнес-объединения страны, в том числе «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленная палата РФ, РСПП, обратились к главе кабмина Михаилу Мишустину с тем, чтобы подобный механизм предоставления прямых субсидий для поддержания занятости был принят и на федеральном уровне.

«Инициатива губернатора Нижегородской области Глеба Никитина получила самое горячее одобрение. Поддержать людей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, именно сейчас очень важно. При этом глава региона предложил вынужденно не работающим сотрудникам принять участие в социально значимых проектах. К нам в организацию поступает немало обращений от предпринимателей, желающих заработать в нынешних условиях, чтобы компенсировать потери. Кто-то готов развозить необходимые грузы и волонтеров по городу, кто-то – отвечать на звонки людей, нуждающихся в консультации. И благодаря такой форме сотрудничества, предложенной Глебом Никитиным, многие сотрудники предприятий МСП смогут официально трудиться, получать зарплату. Но главное, у них появится уверенность в том, что за ними сохранят рабочее место», - добавил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

По словам Александра Калинина, в «ОПОРУ РОССИИ» уже сейчас обращаются представители других регионов страны с просьбой поделиться опытом Нижегородской области в части мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Надеюсь, что примеру вашего региона последуют многие субъекты федерации» - добавил Александр Калинин.

ИСТОЧНИК KP.RU